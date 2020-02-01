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İlgi görmedi diye babasının aracını yaktı

01.02.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Dörtyol’da, ayrı yaşadığı babasına ait ikametgâhın garajında bulunan NY 609 plakalı aracına kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle benzin döküp ateşe veren T.T (E-17) aynı gün şikâyet üzerine tutuklandı.

İlgi görmedi diye babasının aracını yaktı

01.02.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Dörtyol’da, ayrı yaşadığı babasına ait ikametgâhın garajında bulunan NY 609 plakalı aracına kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle benzin döküp ateşe veren T.T (E-17) aynı gün şikâyet üzerine tutuklandı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 15:21
İlgi görmedi diye babasının aracını yaktı

İlgi görmedi diye babasının aracını yaktı

01.02.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Dörtyol’da, ayrı yaşadığı babasına ait ikametgâhın garajında bulunan NY 609 plakalı aracına kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle benzin döküp ateşe veren T.T (E-17) aynı gün şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 1.2.20 tarihinde kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak polis memuru Ramadan Deniz’i tanık kürsüsüne çağırdı. Deniz yemin altında verdiği şahadetinde Gazimağusa’da birlikte yaşadığı üvey babası ile tartışma yaşadıktan sonra kendisi ile ilgilenmeyen ve Dörtyol’ da sakin öz babası M.T’ nin ikametgâhının yanında bulunan kapısız betonarme garaj içerisinde, öz babası M.T ve B.T adına kayıtlı NY 609 plakalı salon aracın arka bagajına benzin dökmek suretiyle ateşe verdiğini belirtti.

Yangın sonucu araç kısmen yanarken araçta maddi hasar meydana geldiğine değinen polis memuru Deniz, meselenin erken saatlerde meydana gelmesi nedeniyle alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yaptıktan sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Seran Bensen, avukatı bulunmayan ve tutukluluk duruşmasında yanında annesi de bulundurulan zanlının tutukluluk süresine itirazda bulunmayışını değerlendirdikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
DörtyolAraçARABANy 609
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