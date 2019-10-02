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İki ay cezaevine gönderildi

İki ay cezaevine gönderildi

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:55
İki ay cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Boğazköy’de meydana gelen kavgada bıçakla Tayfun Akbaş’ı yaralayan zanlı Bünyamin Kara bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Muhammet Ercan olayla ilgili bulguları aktardı. Ercan, huzurda bulunan zanlı Bünyamin Kara’nın 27 Eylül tarihinde saat 17.15 raddelerinde Boğazköy’de Özgür Sokak üzerinde bulunan Özyalçın Apt. 160 numaralı apartmanın umumi bir yeri olan merdiven boşlukları içerisinde, ayni adreste sakin Bünyamin Kara ve Tayfun Akbaş aralarında kız meselesi yüzünden bulunan husumetten dolayı kavga ettiklerini söyledi. Polis zanlı Kara’nın kavga esnasında tasarrufunda bulundurduğu ağız uzunluğu 13 cm, toplam uzunluğu 27 cm olan tahta saplı bıçak ile Akbaş’ın sol kolunu 4x1 cm boyutlarında ve 5 cm derinliğinde kesmek suretiyle yaralanmasına sebep olduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ercan, zanlı Bünyamin Kara’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını müşteki Akbaş’ın ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde geçirmiş olduğu operasyona müteakip kalp ve damar cerrahisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlının 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
YARALAMABıçaklama
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