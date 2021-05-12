İkametgâhında saksıda ekili 11 kök hint keneviri bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan Ökkaş Güvenir bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş, 8 Mayıs 2021 tarihinde 20.40-21.10 saatleri arasında Lapta’da, zanlı Ökkaş Güvenir’in ikametgâhında yapılan aramada evin salon kısmında yaklaşık 2gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken, evin ikinci katında bulunan balkon kısmında ise 11 adet saksı içerisinde ekili vaziyette boyları 20 ile 50 cm arasında değişen 11 kök Hint Keneviri olduğuna inanılan bitki tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Ökkaş Güvenir'in suçüstü hali gereği tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat ödemesine emir vererek, zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.