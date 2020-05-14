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İkametgahında uyuşturucu bulunan şahıs ve arkadaşı tutuklandı

13.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da, ikametgâhında narkotik polisleri tarafından yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde bulunmasıyla ilgili Uğur Ersan Topçu (E-32 ) ve ikametgâhta misafir olarak bulunan Mecit Yağmur (E-29) tutuklandı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:04
İkametgahında uyuşturucu bulunan şahıs ve arkadaşı tutuklandı
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13.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da, ikametgâhında narkotik polisleri tarafından yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde bulunmasıyla ilgili Uğur Ersan Topçu (E-32 ) ve ikametgâhta misafir olarak bulunan Mecit Yağmur (E-29) tutuklandı.

Zanlı bugün 14.5.20 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındı.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Selvili yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında 13.5.20 tarihinde Gazimağusa sakini zanlı 1 Uğur Ersan Topçu’nun ikametgâhında arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında zanlı 1’ in sol ön cebinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve tutuklandığını aktaran Selvili ikametgâhta zanlı 1 ile birlikte bulunan zanlı 2 Mecit Yağmur’un da mesele ile ilgili tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’in gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucuyu bir gün önce ismini verdiği bir şahıstan aldığını beyan ettiğine değinen Selvili tahkikatını yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın talep edilen süreyi bir gün olarak sınırlamasından sonra yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 14.05.2020 19:33
Anahtar Kelimeler:
Uğur Ersan TopçuMecit Yağmur
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