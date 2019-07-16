banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98028
ALTIN
258.352
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0843
EURO
6.3986
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Hücrede kalmam!
HÜCREDE KALMAM!
banner306

İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor

İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor

16 Temmuz 2019 Salı 19:43
İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor

İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor

KKTC de izinsiz ikamet edenlerin tespit edilip tutuklanmasına devam ediliyor. Gazimağusa polis müdürlüğünün yapmış olduğu denetimlerde KKTC de ikamet izinsiz kalmakta oldukları tespit edilen Şakir Rahman, Basharat Ali, Claire N. Yihanbu ve Joso Miasse Vercine tutuklandı.

banner317
Bugün 16.7.19 tarihinde ek tutukluluk emri için mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Osman Üreten zanlı 1 B.A nın 27.5.2019, zanlı 3 C.N.Y nin 25.12.2018 ve zanlı 4 J.M.V nin 30.9.2018 tarihinden beri KKTC de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini aktardı. Zanlı 2  Ş.R nin ise pasaportunu ibraz edememesi nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadığını aktaran Üreten, zanlı 4 J.M.V nin 13.7.19 tarihinde tutuklandığını, ihraç işlemi için ilgili daireye yazı yazıldığını ancak henüz cevap gelmediğine vurgu yaptı.

Tahkikat memuru şahadetine devamla ihraç  işlemlerinin  tamamlanabilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
KacakIzinsizKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı
İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı
Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı
Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
Hücrede kalmam!
Hücrede kalmam!
1 yıl hapis yatacaklar
1 yıl hapis yatacaklar
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
Ani ölüm
Ani ölüm
Kaçak Rahaman tutuklandı
Kaçak Rahaman tutuklandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim