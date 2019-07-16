İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor

KKTC de izinsiz ikamet edenlerin tespit edilip tutuklanmasına devam ediliyor. Gazimağusa polis müdürlüğünün yapmış olduğu denetimlerde KKTC de ikamet izinsiz kalmakta oldukları tespit edilen Şakir Rahman, Basharat Ali, Claire N. Yihanbu ve Joso Miasse Vercine tutuklandı.

Bugün 16.7.19 tarihinde ek tutukluluk emri için mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Osman Üreten zanlı 1 B.A nın 27.5.2019, zanlı 3 C.N.Y nin 25.12.2018 ve zanlı 4 J.M.V nin 30.9.2018 tarihinden beri KKTC de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini aktardı. Zanlı 2 Ş.R nin ise pasaportunu ibraz edememesi nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadığını aktaran Üreten, zanlı 4 J.M.V nin 13.7.19 tarihinde tutuklandığını, ihraç işlemi için ilgili daireye yazı yazıldığını ancak henüz cevap gelmediğine vurgu yaptı.

Tahkikat memuru şahadetine devamla ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)