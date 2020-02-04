İhbar üzerine ikametgâhında hint keneviri bulunan şahıs tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi aldığı bir ihbar doğrultusunda, 3.2.20 tarihinde Gazimağusa’da ikamet eden Libya uyruklu Feras Nourddin Sassi Jaluta’ nın ikametgâhında arama müzekkeresi tahtında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ikametgâhın çeşitli yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplan 41 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındı ve zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 4.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Raif Safa, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Safa şahadetinde alınan bilgi üzerine zanlının Gazimağusa’ da ikamet ettiği konutta arama emri gereğince yoklama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada ikametgâhın yatak odası ve oturma odası içerisinde naylon poşetlere sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 41 gr ağırlığında madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyleyen Safa zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirtti.

Zanlının gönüllü bir ifade verdiğini ve bahse konu maddeleri 31.1.2020 tarihinde GKRY den ithal ettiğini itiraf ettiğini belirten Safa, ifadenin teyit ve tekzibi yanında emarelerin incelenmek üzere ilgili birimlere gönderileceğini söyledi. Mesele ile ilgili satıcı konumundaki şahsın da aranmakta olduğuna vurgu yapan Safa tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)