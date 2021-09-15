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İbrahim Tuna Engür tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir eve yapılan baskında “Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan zanlı İbrahim Tuna Engür mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:10
İbrahim Tuna Engür tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 14 Eylül 2021 tarihinde 11.15 – 11.45 saatleri arasında Lefkoşa adresinde Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada aynı yerde sakin zanlı İbrahim Tuna Engür’ün internet üzerinden Bet 1 ve Hit 1 isimli yasa dışı bahis sitelerine pazarlama hizmeti verip Şans Oyunları yasası ve Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı hareket ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini, evinden alınan emare dizüstü bilgisayarı ve 2 adet cep telefonunun inceleneceğini ancak zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tuna Engür
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