Hurda malzeme sirkat ettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

10.09.21 tarihinde Mutluyaka köyünde, işletmeciliğini G.A isimli şahsın yaptığı işyerinin avlusunda muhafaza edilen 2 adet camı kırık güneş paneli ile 1 adet su ısıtma kazanını sirkat eden Mehmet Davulcular ve Aytekin Yücel, şikâyet üzerine ayni gün tutuklandılar.

Zanlılar bugün 11.09.21 tarihinde Sirkat ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Salih Fidan Ersan’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetine, 10.09.21 tarihinde zanlıların BU 952 plakalı araçla adı edilen işyerinin avlusunda bulunan 2 adet camı kırık güneş paneli ile 1 adet su ısıtma kazanını sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlıların ayni gün güvenlik kamerasından tespit edilerek tutuklandıklarını, tasarruflarındaki BU 952 plakalı araca emare olarak el konulduğunu belirten tanık polis, bahse konu eşyaları hurdacıya sattıkları iddiasında bulunarak bu yönde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

İddiaların henüz araştırılamadığına ve değerlerinin tespit edilemediğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, zanlıların talebini uygun buldu ve zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)