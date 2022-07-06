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Hurda demir ve trapez saçları çalan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girip, 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat eden zanlılar Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları dün teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların suç ortakları Hasan ve Hüseyin Topaloğluları’nın ise tutukluluk süresi devam ediyor.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:19
Hurda demir ve trapez saçları çalan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girip, 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat eden zanlılar Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları dün teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların suç ortakları Hasan ve Hüseyin Topaloğluları’nın ise tutukluluk süresi devam ediyor.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 01.07.2022 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Haspolat - Lefkoşa'da zanlı 1 Cemaliye Topaloğluları (K-31), zanlı 2 Meryem Topaloğluları’nın (K-37), Güngör yolu üzerindeki Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerinin güneyinde bulunan tellerini bastırarak içeri girdikten sonra, hurda olarak satılmak için toplu bir şekilde bulunan demirler içerisinden 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat ederken işyeri çalışanları tarafından görülmeleri üzerine olay mahallinden konu araç ve sirkat ettikleri malzemeler ile kaçtıklarını anlattı. Polis, Hamitköy'de çıkmaz bir sokakta kaçmaları engellenerek araçta bulunan Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları’nın olay mahalline gelen polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, Hasan ve Hüseyin Topaloğluları’nın ise kaçtığını belirtti. Polis, olay yerinde bulunan JK 920 plakalı Isuzu van araç ve içerisinde sirkat edilen hurda ve trapez saçların emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların 3 Haziran’da Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla da bağlantılarının belirlendiğini anlattı. Polis, iki zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Zanlıların avukatı Doğa Zeki, itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, 2 zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki kefilin 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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