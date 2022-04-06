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Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen emanetçi tarafından hırsızlık suçundan tutuklanan Adem Hançer bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 18:41
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen emanetçi tarafından hırsızlık suçundan tutuklanan Adem Hançer bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı.

Polis, zanlının 2022 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de bir şirkete ait dairenin 3 aylık kira bedeli olan 7,500 TL nakit parayı kiracıdan alıp mal sahibine teslim etmeyerek çaldığı çaldığını söyledi. Polis, zanlının 1 Nisan tarihinde şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde aldığı parayı kendi kirasına, elektrik faturasına yatırdığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, askıda mülke tecavüz ve ciddi darp suçlarından meselesi olduğunu belirtti. Polis, zanlının daha önceki davalardan dolayı teminat şartları kapsamında ülkede bulunduğunu, çalışma izninin iptal edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Hançer
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