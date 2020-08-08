Hırsızlık zanlısı pişmanım dedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda Metin Dolu’ya ait çiçekçi dükkânına hırsızlık yapmak için giren ancak işyeri sahibi tarafından fark edilince kaçan zanlı Turgut Kaşıkçı tespit edilerek tutuklandı. Zanlı tutuklama talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

EŞKÂLİNDEN YAKALANDI

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.20 sıralarında Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Metin Dolu’ya ait çiçekçi dükkânının açık kapısından giriş yapan ve bankonun yanındaki çekmece önünde çömelmiş vaziyette dükkân sahibi tarafından fark edilen zanlının, fark edilmesi üzerine olay yerinden koşarak kaçtığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak emare alınan kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde şahsın kısa saçlı, sakallı, esmer, üstten gri tişört, alttan yırtık şekilli kot pantolon ve spor ayakkabı giydiğinin tespit edildiğini ifade etti.

ÇARESİZ KALMIŞ

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise çok pişman olduğunu, çaresiz kaldığı için bu suçu işlediğini söyledi.

Polis, eşkâli tespit edilen zanlı Turgut Kaşıkçı’nın önceki gün tutuklandığını ve zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını bu sebeple 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.