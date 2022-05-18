Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem Tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Doğu Taşdemir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Doğu Taşdemir’in Müstahdem Tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11 Mayıs 2022 tarihinde 08:00 -20:00 saatleri arasında Lefkoşa'da aynı adreste sakin zanlı Doğu Taşdemir’in çalışmakta olduğu ve işletmeciliğini Sevinch ARAS'ın yaptığı Sevinch Aras Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2850 TL parayı konu şirkete geri iade etmeyerek sirkat ettiğini anlattı. Polis, 12.05.2022 tarihinde zanlının Mağusa Limanı’ndan KKTC'den çıkmak üzere iken üzerinde konu şirkete ait 2835 TL nakit para ile görevli polis ekiplerince tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının valizinde müşterilere ait biri el dokuması iki halının da bulunup emare alındığını söyledi. Polis, TC vatandaşı olan ve yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.