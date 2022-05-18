banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
5.5 Kilo uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi
5.5 Kilo uyuşturucu, tabanca ve...
51 yaşında hayatını kaybetti
51 yaşında hayatını kaybetti
Üstel: Sürpriz açıklamalar yapacağız
Üstel: Sürpriz açıklamalar yapacağız
Sucuoğlu sinirlerini aldırmış olmalı…
Sucuoğlu sinirlerini aldırmış olmalı…
Mağusa'da feci kaza!
Mağusa'da feci kaza!
banner404
Flaş Haber
Koop Süt'ten okkalı zam
Kapat

Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

Müstahdem Tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Doğu Taşdemir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:31
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem Tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Doğu Taşdemir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Doğu Taşdemir’in Müstahdem Tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11 Mayıs 2022 tarihinde 08:00 -20:00 saatleri arasında Lefkoşa'da aynı adreste sakin zanlı Doğu Taşdemir’in çalışmakta olduğu ve işletmeciliğini Sevinch ARAS'ın yaptığı Sevinch Aras Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2850 TL parayı konu şirkete geri iade etmeyerek sirkat ettiğini anlattı. Polis,  12.05.2022 tarihinde zanlının Mağusa Limanı’ndan KKTC'den çıkmak üzere iken üzerinde konu şirkete ait 2835 TL nakit para ile görevli polis ekiplerince tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının valizinde müşterilere ait biri el dokuması iki halının da bulunup emare alındığını söyledi. Polis, TC vatandaşı olan ve yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zanlı Bilal İçin 8 gün tutuklu kalacak
Zanlı Bilal İçin 8 gün tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Daren Vudalı tutuksuz yargılanacak
Daren Vudalı tutuksuz yargılanacak
Su motorlarını çalıp satmaya çalıştı
Su motorlarını çalıp satmaya çalıştı
5.5 Kilo uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi
5.5 Kilo uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi
Hırsızlık yaptığı iddia edildi
Hırsızlık yaptığı iddia edildi
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Bostancı’da hırsızlık
Bostancı’da hırsızlık
Hayvan hırsızlığı
Hayvan hırsızlığı
Girne’de şiddet tehdidi ve ciddi darp
Girne’de şiddet tehdidi ve ciddi darp

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim