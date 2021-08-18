banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor...
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin...
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
banner376

Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen karton hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Kaya Önder Tosun, Cahit Subaşı, Randolph Sensee Cole ve Austin B Mıller mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:43
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 17.08.2021 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan Belça Süpermarket isimli işletmenin park yerinde Erbil Eğri'ye ait tel kafes içerisinde geri dönüşüm için toplanan yaklaşık 240 TL değerinde geri dönüşüm malzemesi olan kartonların İskele'de sakin İşletmeci Kaya Önder Tosun ve çalışanları olan Cahit Subaşı, Randolph Sensee Cole ve Austin B Mıller tarafından sirkat edildiğini belirtti.

banner341
Polis, müşteki ile zanlı Kaya Önder Tosun’un arasında sözleşme olduğu iddialarının olduğunu ve belge ile izinlerin araştırılacağını anlattı.

Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlıların avukatı teminata bağlanmalarına itiraz edip, İşletmeci Kaya Önder Tosun’un izninin olduğunu ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, itirazı reddedip, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KARTON HIRSIZLIĞI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Katle teşebbüs suçlularını gizleyen 2 kadın tutuklandı
Katle teşebbüs suçlularını gizleyen 2 kadın tutuklandı
İçki tesiri altında götürüldüğü karakolu dağıttı, polisi darp etti
İçki tesiri altında götürüldüğü karakolu dağıttı, polisi darp etti
15 yaşındaki kız çocuğuna laf atan kişi tutuklandı
15 yaşındaki kız çocuğuna laf atan kişi tutuklandı
Alkolü fazla kaçırınca kendinin 'son peygamber' olduğunu iddia etti
Alkolü fazla kaçırınca kendinin 'son peygamber' olduğunu iddia etti
Sanık Mustafa Fedai 4 yıl ve sanık Qusai Al Mustafa’ya 7 yıl hapis cezası
Sanık Mustafa Fedai 4 yıl ve sanık Qusai Al Mustafa’ya 7 yıl hapis cezası
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Bayram Durmuşoğlu tutuksuz yargılanacak
Bayram Durmuşoğlu tutuksuz yargılanacak
İbrahim Takımcılar suçlarını kabul ederek gönüllü ifade verdi
İbrahim Takımcılar suçlarını kabul ederek gönüllü ifade verdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim