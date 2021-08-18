Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 17.08.2021 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan Belça Süpermarket isimli işletmenin park yerinde Erbil Eğri'ye ait tel kafes içerisinde geri dönüşüm için toplanan yaklaşık 240 TL değerinde geri dönüşüm malzemesi olan kartonların İskele'de sakin İşletmeci Kaya Önder Tosun ve çalışanları olan Cahit Subaşı, Randolph Sensee Cole ve Austin B Mıller tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, müşteki ile zanlı Kaya Önder Tosun’un arasında sözleşme olduğu iddialarının olduğunu ve belge ile izinlerin araştırılacağını anlattı.

Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlıların avukatı teminata bağlanmalarına itiraz edip, İşletmeci Kaya Önder Tosun’un izninin olduğunu ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, itirazı reddedip, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.