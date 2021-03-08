banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Hırsızlık zanlıları tutuklandı

08 Mart 2021 Pazartesi 17:48
Hırsızlık zanlıları tutuklandı
banner337
banner391

20.02.21 ile 6.03.21 tarihleri arasında Akdoğan köyünde 2 şahsa ait ambardan hurda malzemesi olabilecek birçok eşya sirkat eden Hasan Takımcılar ve Mehmet Mavideniz, şikâyet üzerine 08.03.21 tarihinde polis tarafından tutuklandılar.

Zanlılar bugün 08.03.21 tarihinde sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlamasıyla çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar PM Kaya Savaşçı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 4.03.21 tarihinde meydana gelen yaralama, sirkat ve kasti hasar meselesi ile ilgili olarak 05.03.21 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildiğini, aleyhlerinde şahadet tespit edilememesi nedeniyle 08.03.21 tarihinde Demirhan polis karakolu polisinden Akdoğan’ da meydana gelen Sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz meseleleri ile ilgili zanlıların derdest emri gereği teslim alındıklarını söyledi.

banner341
Zanlıların 22 Şubat 2021 – 04 Mart 2021 tarihleri arsında Akdoğan köyünde eski mezbaha bölgesinde Özkul Özyiğit’ e ait aktif olmayan tavuk çiftliğinin kuzey kısmındaki tahtaları kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş sağladıklarını söyleyen tanık polis, içeriden 15 adet fan motoru, 1 adet su dalgıcı ve 100 metre uzunluğunda siyah renk kabloyu sirkat ettiklerini belirtti.

Zanlıların 20 Şubat 2021 ile 06 Mart 2021 tarihleri arasında yine Akdoğan köyünde Ahmet Emir’ e ait 2 adet ambarda bulunan 1 adet şanzıman, 7 adet 3 faz motor, 1 adet eskimiş araç motoru ve kırıcı makinesinin demir yatağını sirkat ettikleri yönünde şikâyet mevcut olduğunu belirten tanık polis henüz herhangi bir emarenin tespit edilemediğini söyledi.

Aranması gereken emareler yanında bu suçlara benzer polise birçok şikâyet geldiğine dikkat çeken tanık polis, zanlı 1’ in GKK’ da mükellef askerlik görevini yapmakta olduğuna ve 18.02.21 tarihinden beridir de asker kaçağı olduğunu söyledikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hasan TakımcılarMehmet Mavideniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Soygun zanlılarından birine 4 gün ek tutukluluk
Soygun zanlılarından birine 4 gün ek tutukluluk
13 kişi hakkında yasal işlem!
13 kişi hakkında yasal işlem!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Şahıs kendini CHP’nin KKTC temsilcisi olarak tanıtmış
Şahıs kendini CHP’nin KKTC temsilcisi olarak tanıtmış
6 kişi hakkında yasal işlem
6 kişi hakkında yasal işlem
Şoför okulunda hırsızlık!
Şoför okulunda hırsızlık!
9 kanaryadan 6’sı bulundu
9 kanaryadan 6’sı bulundu
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan şahıslar tutuksuz yargılanacak
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan şahıslar tutuksuz yargılanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim