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Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Ev açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar zanlılar Kemal Celal ve Mehmet Gazi Yeyran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 16:24
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ev açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar zanlılar K.C ve M.G.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 18 yaşındaki zanlılar K.C ve M.G.Y 28.05-2022 - 01:06.2022 tarihleri arasında Cihangir Lefkoşa da sakin Esin Çelebi'nin (K-55) sorumluluğunda bulunan ikametgahın güneye bakan demir bahçe kapısının üzerindeki asma kilidi muhtemelen sert bir cisimle vurup kırmak suretiyle açarak ikametgahın içerisinde bulunan 1 adet 24 BTU’luk Beko marka klima, bir adet Talefon marka 24 btu luk klima, pencere ve kapılarında bulunan toplam 7 adet alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 adet bakır tencere ve ikametgahın bahçe kısmında duvarında monteli vaziyette bulunan gazlı şofben ve 2 adet lavabo çeşmesini sirkat ettiklerini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada Minareliköy sanayisinde faaliyet gösteren Asbuzu Ltd'de 28.05.2022 tarihinde zanlı 2’nin klima motoru sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların birlikte karakola celp edildiklerinde işlemiş oldukları suçu itiraf ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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