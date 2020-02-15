banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Hırsızlık zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen geceleyin ev açma, ikametgahtan hırsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlah ve İlias El Mendri bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hırsızlık zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen geceleyin ev açma, ikametgahtan hırsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlah ve İlias El Mendri bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 12:27
Hırsızlık zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Girne’de meydana gelen geceleyin ev açma, ikametgahtan hırsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlah ve İlias El Mendri bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis zanlılar Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlah ve İlias El Mendri’nin 13 Şubat 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Girne’de, müşteki Ester Arıca’ya ait dairenin balkon kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet gitar ve kot ceket çalınması olayına methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlıların yeni tutuklandıklarını vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlahİlias El Mendri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini
Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini
Girne’de hırsızlık
Girne’de hırsızlık
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Vakkas Altınbaş Davası Başlayamadı!
Vakkas Altınbaş Davası Başlayamadı!
Akacan Davasının Ön Duruşmalarına 27 Şubat’ta Başlanıyor
Akacan Davasının Ön Duruşmalarına 27 Şubat’ta Başlanıyor
Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’ın Soruşturması Devam Ediyor
Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’ın Soruşturması Devam Ediyor
Aygün 3 ay hapis yatacak
Aygün 3 ay hapis yatacak
Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu
Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu
1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim