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Hırsızlık soruşturması devam ediyor

Lefkoşa’da meydana gelen ikametgâhtan sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Reyim Akmyradov ve Sabına Akmyrodova bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:56
Hırsızlık soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen ikametgâhtan sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Reyim Akmyradov ve Sabına Akmyrodova bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlı-1 Reyım Akmyradov ve zanlı-2 Sabına Akmyrodova’nın İkametgâhtan Sirkat suçunda methaldar olduğunu belirtti. Polis, Haziran 2020-Mart 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Özlem Bendaşan'ın ikametine temizliğe gelen ismini Sabina olarak bildiği zanlı 2’nin, ev içerisinden çocuğuna ait kumaştan tavşan şeklindeki kalem cüzdanını, giriş kapısının sağ tarafında bulunan masa üzerinde mor büyük bayan cüzdanı içerisinde duran 1 adet pırlanta ve 1 adet nikah yüzüğü ve koyu yeşil renk deri el çantası içerisinde olan 250 TL'yi sirkat ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak konu pırlantayı kuyumcuya sattıkları yönünde sözlü beyanları olduğunu belirtti. Polis, daha sonra zanlı 2’nin pırlanta yüzüğü müştekiye teslim ettiğini söyledi. Polis, Ayşe Yeltekin’in de ziynet eşyalarının eksik olduğu yönünde zanlıların aleyhinde şikayette bulunduğunu belirtti.   Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Reyim AkmyradovSabına Akmyrodova
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