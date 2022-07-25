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Hırsızlık ile yargılanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen ikametgahtan hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Joel Blessing Williams mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:56
Hırsızlık ile yargılanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen ikametgahtan hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Joel Blessing Williams mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, Huzurunuzda bulunan Zanlı Joel Blessing Wıllıams’ın ikametgahtan Sirkat ve KKTC'de İkamet İzinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  24 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Joel Blessing Williams’ın (E-25) konu adresin güneye bakan açık vaziyette bulunan alüminyum penceresinden giriş yaparak aynı yerde sakin Ceren Gerçek’e ait ikametgâhın salonunda bulunan masa üzerindeki Iphone 12 promax marka cep telefonunu sirkat edip, aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, adı edilen zanlının aynı gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve konu cep telefonunun Joel Blessing Wıllıams'ın tasarrufunda bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, Joel Blessing Wıllıams’ın pasaportunda yapılan muhaceret soruşturmasında adı edilenin 14.09.2021 tarihinden itibaren KKTC'de İkamet İzinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının 24.07.2022 tarihinde ikamet adresinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden arama emri temin edilip olay anında giymiş olduğu kıyafetler ve sırt çantasının emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca başlatılan soruşturma neticesinde zanlının 24.07.2022 tarihinde saat 00.45 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Mustafa Reşat Erhan’a ait ikametgâhın bahçe kısmına arzusu hilafına girerek mülke tecavüz suçunu işlediğinin tespit edildiğini anlattı. Polis tahkikatın yeni başlamış olup, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler ve yakın tarihte bölgede meydana gelen benzer suçlarla bağlantılı kamera kayıtlarının olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyerek, ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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