Hırsızlık aracı satın alıp ikiye bölen hurdacı teminata bağlandı

Zanlı bugün24.6.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Löğmen Yücetürk yeminli şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Mahkeme öncesi zanlıya yazılı dava tebliğ ettiğini, zanlının kabul ederim cevabını verdiğini belirten Yücetürk zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının ada haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmesi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50000 er TL şahsi kefalet imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. MHA