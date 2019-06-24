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GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK                                                                        
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Hırsızlık aracı satın alıp ikiye bölen hurdacı teminata bağlandı

Hırsızlık aracı satın alıp ikiye bölen hurdacı teminata bağlandı

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:55
Hırsızlık aracı satın alıp ikiye bölen hurdacı teminata bağlandı

Hırsızlık aracı satın alıp ikiye bölen hurdacı teminata bağlandı

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Nisan ayı içerisinde Larnaka’ da Formula rent a car şirketinden kiraladığı NBA 694 plaka nolu aracı geri iade etmeyerek yasal olmayan yollardan KKTC ye getiren Y.Y.A.K, şirket sahibi R.A.H nin 14.6.19 tarihinde yaptığı şikâyeti üzerine tutuklanmıştı.  Yapılan ileri tahkikatta bahse konu araç Yeni Boğaziçi köyünde sakin Arif Tolga isimli şahsın hurdacı dükkânında orta yerinden ikiye ayrılmış durumda bir raf üzerinde bulunmuştu.  Araç üzerinde yapılan kontrolde motor numarasının çalıntı araç ile uyum sağladığı, plakasının ise araç içerisinde olduğu tespit edilmişti. İş yeri sahibi A.T hırsızlık mal kabulü ve kasti hasar suçlamasıyla tutuklanmış, verdiği gönüllü ifadede bahse konu aracı Nisan 2019 ayı içerisinde tanımadığı bir şahıstan 5600 TL ye parça amaçlı olarak satın aldığını belirtmişti.

Zanlı bugün24.6.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Löğmen Yücetürk yeminli şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Mahkeme öncesi zanlıya yazılı dava tebliğ ettiğini, zanlının kabul ederim cevabını verdiğini belirten Yücetürk zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının ada haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmesi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50000 er TL şahsi kefalet imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. MHA

Son Güncelleme: 24.06.2019 23:06
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