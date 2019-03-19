Hırsızlara ağır hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Baldöken otoparkında hırsızlık yaptıkları aracın sahiplerine yakalanınca bıçakla saldırarak, darp eden Alparslan Kuşcu ve Murat Kazcı hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Nuvit Gazi açıkladı. Gazi, sanıkların 6 Ekim tarihinde saat 01.30 sıralarında Girne Baldöken isimli araç park yerindeki Aylin Akdeniz’e ait park halindeki LT 941 plakalı aracın camlarını taşlarla kırarak 500 TL hasara uğrattıklarını söyledi. Gazi, sanıkların araç içinden 300 Euro nakit para, 2 adet güneş gözlüğü, cd çalar seti ve bayan cüzdanını çalarken, araç sahibinin eşi tarafından fark edildiklerini kaydetti. Gazi, sanıkların fark edildiklerini anlayınca çaldıkları eşyalarla Girne Yat Limanı’na doğru koştuklarını o esnada gaspa uğrayan araç sahibi ve eşinin yardımına bölgedeki bir garsonun koştuğunu ifade etti. Sanık Alpaslan Kuşçu’nun yakalandığı esnada cebinden çıkardığı boyutu tespit edilemeyen bıçakla, G.D., ve M.H., isimli kişilere saldırdığını kaydeden Gazi, Murat Kuşçu’nun M.H.’ye yumruk vurarak 2 bin TL değerindeki cep telefonunu da çalarak olay yerinden kaçtıklarını dile getirdi. Başkan Gazi, sanıkların olay yerinden kaçmayı başardıklarını M.H.’ye ait cep telefonunu ise Girne’de faaliyet gösteren bir tefloncuya satarak 300 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini belirtti. Gazi, sanıkların olaydan bir gün sonra yakalandıklarını, yapılan soruşturmada sanık Alpaslan Kuşçu’nun dört, sanık Murat Kazcı’nın 2 ayrı davası olduğunu ortaya çıktığını ifade etti.

Başkan Gazi, şiddet de içeren soygun olaylarının son zamanlarda arttığını, toplumda endişeye neden olduğunu belirtti. Gazi, kimsenin kişilerin mal ve can güvenliğini tehlikeye atacak bir şekilde davranmaya hakkı olmadığını kaydeden Gazi, bu tür suçlara hapis dışında başka bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Gazi, karar verilirken Alpaslan Kuşçu’nun dört, sanık Murat Kazcı’nın 2 ayrı davasının dikkate alındığını belirtti. Gazi, sanık Kuşçu’yu 5, sanık Kacı’yı ise 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı