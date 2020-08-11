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Hırsız turist cezaevinde

Ülkemize Kumar oynamak için turist olarak gelen ve Casino’da unutulan cep telefonunu çalan zanlı Serdar Kara tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ağustos 2020 Salı 18:47
Hırsız turist cezaevinde
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Kumar oynamak için turist olarak gelen ve Casino’da unutulan cep telefonunu çalan zanlı Serdar Kara tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 7 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

NE OLMUŞTU?

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlı Serdar Kara 7 Eylül 2019 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Karaoğlanoğu'nda faaliyet gösteren Merit Park isimli Casino’da kumar oynayan Y.Ö’nün 3500 TL değerindeki cep telefonunu oyun koltuğunda unutarak Casino’dan ayrıldığını ve zanlı Serdar Kara’nın aynı Casino’ya gelerek bir süre oyun oynadıktan sonra mağdurun telefonunu alarak ayrıldığını belirtti.

Polis zanlının suçu işlerken çekilmiş kamera görüntüleri olduğunu da hatırlattı.

2019’DA ADADAN AYRILMIŞ

Polis zanlının 9 Eylül 2019 tarihinde KKTC’den ayrıldığını ve aleyhine tutuklama emri çıkarıldığını mahkemeye bildirdi. Polis memuru Ömer Yavuz zanlının 7 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Kara
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