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Hastanede hırsızlık!

Sirkat ve Kasti Hasar suçlarından tutuklanan zanlı Bayram Sakçı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 16:43
Hastanede hırsızlık!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sirkat ve Kasti Hasar suçlarından tutuklanan zanlı Bayram Sakçı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, zanlının Sirkat ve Kasti Hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.12.2021 tarihinde saat 07.00'da Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’ne ait içerisinde 4018 TL 60 kuruş ve 1 Dolar bulunan bağış kutusunun zanlı Bayram Sakçı tarafından acil girişindeki tuvalete götürülüp kapağı kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratılarak açılıp kutu içerisindeki 2915 TL ve 1 dolar parayı sirkat edip olay yerinden ayrıldığı sırada tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve KKTC'ye 09.12.2021 tarihinde 30 günlük turistik vize ile girip, daimi ikameti ve herhangi bir geliri de olmadığını belirtti. Polis, zanlının yargılanmadan kaçması kuvvetle muhtemel olduğundan davaları görüşünceye değin mahkemenin uygun göreceği süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram Sakçı
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