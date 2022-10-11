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Hassan 2 yıl hapis yatacak

Ev açma suçundan yargılanan Zaman Ul Hassan’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.

11 Ekim 2022 Salı 12:00
Hassan 2 yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) – Ev açma suçundan yargılanan Zaman Ul Hassan’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın mahkûm olduğu ev açma suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi mülkiyet hakkının önemine değindi. Barkın, sanığın mükerrer şekilde ev açma suçlarını işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ev Açma
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