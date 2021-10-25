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Haspolat'ta olaylı gece!

Tartıştığı karı kocayı bıçakladı..

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:48
Haspolat'ta olaylı gece!

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24.10.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Haspolat’ta B.F.(E-39), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Cuma FAKI (E- 37)’yı göğüs, sırtı ve sağ elinden, Özgün FAKI (K-30)’yı ise göğüs kısmından ağır şekilde yaralamak suretiyle katle teşebbüs etmiştir.

Olayda yaralanan Cuma FAKI ve Özgün FAKI, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. B.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

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Anahtar Kelimeler:
Haspolat Bıçaklama
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