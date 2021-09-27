Haftalık yangın bilançosu

19 - 26 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (27) adet yangın ve (1) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, sabotaj, faal durumdaki fritöz içerisindeki yağın alevlenmesi, spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayı ise rüzgarın etkisi ile oto parkta bulunan araçların üzerine devrilen servi ağacı İtfaiye Ekipleri tarafından kesilerek kaldırılmıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 571.450 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 8 Gazimagosa 10 Girne 2 Güzelyurt 4 İskele 3 Toplam 27

YANGIN SEBEPLERİ Sigara İzmariti 8 Kısa Devre 1 Temizlik Maksatlı 2 İhmal ve Dikkatsizlik 1 Sabotaj 6 Spiral Makinesi 1 Elektrik Telleri 4 Sirayet 1 Tespit Edilemeyen 3 TOPLAM 27