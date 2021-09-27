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Haftalık yangın bilançosu

19 - 26 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan haftalık yangın raporu..

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:13
Haftalık yangın bilançosu

19 - 26 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (27) adet yangın ve (1) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, sabotaj, faal durumdaki fritöz içerisindeki yağın alevlenmesi, spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayı ise rüzgarın etkisi ile oto parkta bulunan araçların üzerine devrilen servi ağacı İtfaiye Ekipleri tarafından kesilerek kaldırılmıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 571.450 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

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Lefkoşa 8
Gazimagosa 10
Girne 2
Güzelyurt 4
İskele 3
Toplam 27

YANGIN SEBEPLERİ
Sigara İzmariti 8
Kısa Devre 1
Temizlik Maksatlı 2
İhmal ve Dikkatsizlik 1
Sabotaj 6
Spiral Makinesi 1
Elektrik Telleri 4
Sirayet 1
Tespit Edilemeyen 3
TOPLAM 27

YANGIN ÇEŞİTLERİ
Bahçe 1
Dükkan 1
Anız 2
Kuru Ot ve Çöp 19
Motorlu Araç 3
Balya 1
TOPLAM 27
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Haftalık Yangın Raporu
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