banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da sorunudur!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da...
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Kamuda kış mesaisi başladı
Kış mesaisi başladı
banner376

Haftalık yangın bilançosu

13 - 19 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (4) adet hususi servis olayları meydana geldi.. Yangınların sonucunda maddi hasar oldu..

20 Eylül 2021 Pazartesi 13:12
Haftalık yangın bilançosu

     13 - 19 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, trafik kazası, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise mahsur kalan şahısları kurtarma ayrıca yol güvenliğini sağlama  olarak gerçekleşmiş olup, maddi hasar meydana gelmemiştir.

     Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 41.700 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:7

Gazimağusa:2

Girne:-

Güzelyurt:2

İskele:2

banner341

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yangınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler
Polisten haberler
Khaled Alradawı 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Khaled Alradawı 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
26 kişiye yasal işlem!
26 kişiye yasal işlem!
Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme
Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme
Cumartesi akşamı olaylı geçti!
Cumartesi akşamı olaylı geçti!
Yeşilyurt’ta yangın
Yeşilyurt’ta yangın
Araç yangını!
Araç yangını!
Polisten haberler
Polisten haberler
Çalıştığı işyerini soydu!
Çalıştığı işyerini soydu!
Tasarruflarında uyuşturucu madde tespit edilen 2 zanlı, 3 gün daha tutuklu kalacak
Tasarruflarında uyuşturucu madde tespit edilen 2 zanlı, 3 gün daha tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim