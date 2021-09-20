Haftalık yangın bilançosu

13 - 19 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, trafik kazası, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise mahsur kalan şahısları kurtarma ayrıca yol güvenliğini sağlama olarak gerçekleşmiş olup, maddi hasar meydana gelmemiştir.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 41.700 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:7

Gazimağusa:2

Girne:-

Güzelyurt:2

İskele:2