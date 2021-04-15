Güvercinlik'te darp!

Güvercinlik köyünde halası ile birlikte kalmakta olan lise öğrencisi 16 yaşındaki Gökhan Gök, 11.04.21 tarihinde saat 14.30 raddelerinde, gürültü yaptığı gerekçisiyle kendisini yere yatırıp üzerine çıkan halası F.G’den kurtulmak amacıyla sağ eliyle ağız kısmına vurmak suretiyle sol ön dişinin sökülüp vahim bedensel zarara uğramasına neden olmasıyla ilgili tutuklandı.

Zanlı bugün 15.04.21 tarihinde vahim bedensel zarar ce ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Löğmen Yücetürk’ü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Yücetürk temin altında verdiği şahadetinde, 11.4.21 tarihinde saat 14.30 raddelerinde, Güvercinlik köyünde gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini banyo tuvalet odasında yere yatırıp üzerine çıkan halası F.G’nin ağız kısmına sağ eliyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini ve sol ön dişinin sökülmesiyle vahim bedensel zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, gönüllü bir ifade verdiğini, halasının kendisini yere yatırıp saçını çektiğini, kendisinin de kurtulmak isterken sağ elinin dirsek kısmının halasının ağız kısmına vurduğunu, sol elinin kırık olup sarılı olması nedeniyle iddia edildiği gibi sol eliyle halasının ağız kısmına vurmadığı yönünde beyanı olduğunu söyleyen tanık polis, TC vatandaşı olup lise eğitimi için KKTC’de bulunan zanlının bir yıl önce babasının vefat ettiğini, kendisinin de babaannesi ve amcası ile birlikte kaldığını belirtti.

Zanlının şikâyeti doğrultusunda müşteki aleyhine de ciddi darp suçlamasıyla dosya tanzim edildiğine dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep eti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesinin polise teslim edilmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)