Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalanmıştı

(10-01-2022...MHA) 08.01.22 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da Akyar sınır kapısından kullanımındaki araç ile KKTC’ ye geçiş yapan T.K’ın aracında, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada aracının ön yolcu koltuğu altında gizlenmiş vaziyette, KKTC’ye ithali yasak olan toplam 110 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği bulunarak araç sürücüsü T.K suçüstü hali gereği tutuklanarak fişeklere emare olarak el konulmuş ve 09.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 10.01.22 tarihinde “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men ederek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Canberk Sağer’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 08.01.22 tarihinde, GKRY bölgesinden gelerek Akyar sınır kapısından KKTC’ye geçiş yapmakta olan zanlının kullanımındaki aracında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada yolcu ön koltuğu altına gizlenmiş vaziyette muhtelif markalarda, 110 adet canlı av fişeği bulunarak emare alındığının ve zanlının tutuklandığını belirten tanık, ayni gün zanlının mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Zanlı hakkında başlatılan tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmadığını belirten tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)