banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meteoroloji’den uyarı
Meteoroloji’den uyarı
Birkan'a son veda
Birkan'a son veda
Genel Başkan danışmanından 2. sıra adayına FETÖCÜ suçlaması
Genel Başkan danışmanından 2. sıra...
Erdoğan’ı boykot eden CTP Ankara’ya nasıl gidecek?
Erdoğan’ı boykot eden CTP Ankara’ya...
banner405
Flaş Haber
Meteoroloji’den uyarı
Kapat

Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalanmıştı

10 Ocak 2022 Pazartesi 18:09
Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalanmıştı

(10-01-2022...MHA) 08.01.22 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da Akyar sınır kapısından kullanımındaki araç ile KKTC’ ye geçiş yapan T.K’ın aracında, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada aracının ön yolcu koltuğu altında gizlenmiş vaziyette, KKTC’ye ithali yasak olan toplam 110 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği bulunarak araç sürücüsü T.K suçüstü hali gereği tutuklanarak fişeklere emare olarak el konulmuş ve 09.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 10.01.22 tarihinde “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men ederek teminata bağlandı.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Canberk Sağer’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 08.01.22 tarihinde, GKRY bölgesinden gelerek Akyar sınır kapısından KKTC’ye geçiş yapmakta olan zanlının kullanımındaki aracında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada yolcu ön koltuğu altına gizlenmiş vaziyette muhtelif markalarda, 110 adet canlı av fişeği bulunarak emare alındığının ve zanlının tutuklandığını belirten tanık, ayni gün zanlının mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Zanlı hakkında başlatılan tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmadığını belirten tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
Yasal olmayan yollardan Güney'e geçeceklerdi!
Yasal olmayan yollardan Güney'e geçeceklerdi!
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Ahmet Topal 2 gün poliste tutuklu kalacak
Ahmet Topal 2 gün poliste tutuklu kalacak
Sadi Baysal 4 gün poliste tutuklu kalacak
Sadi Baysal 4 gün poliste tutuklu kalacak
Yavuz Can Balaban 3 gün poliste tutuklu kalacak
Yavuz Can Balaban 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Alkol tesiri altında kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Alkol tesiri altında kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kumarhanede unutulan telefonu sirkat eden şahıs mahkemeye çıkarıldı
Kumarhanede unutulan telefonu sirkat eden şahıs mahkemeye çıkarıldı
Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalandı
Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim