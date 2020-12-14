Güney Kıbrıs’tan araç çalan zanlılar teminata bağlandı

GÜNEY KIBRIS’TAN 2 ARAÇ ÇALAN 2 KİŞİYİ DÜŞÜRDÜKLERİ CEP TELEFONLARI ELE VERDİ

Güney Kıbrıs’tan 2 araç sirkat ettikten sonra Güvercinlik köyü yakınlarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC geçirdikleri tespit edilen Ömer Faruk Elibol ve Alp Genç önce askeri mahkemeye sonra da bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak PM Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. PM Yücetürk şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

25.11.20 tarihinde Güvercinlik bölgesinde sınır hattı yakınlarında görevli askerler tarafından 2 aracın görüldüğünü, sürücülerinin araçları köy yakınlarında bırakıp kaçtıklarına dair polise ihbarda bulunduğunu belirten PM Löğmen, aynı gün olay mahallinin ziyaret edildiğini söyledi.

Olay mahallinde GKRY’ne ait KHW 893 ve KRH 830 plakalı 2 aracın olduğunun tespit edildiğini, araç içerisinde yapılan aramada bir tanesinin içinde Samsung marka bir adet cep telefonu bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, sürdürülen soruşturmada bulunan telefonun zanlı 1’ a ait olduğunun tespit edilmesiyle aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Arandığını duyması üzerine 2.12.20 tarihinde kendi isteğiyle polise gelen zanlının teslim olduğunu söyleyen tanık polis 3.12.20 tarihinde arama müzekkeresi tahtında zanlı1’in evinde arama yapıldığını, 9 mm tabancaya ait bir adet şarjör bulunarak emare alındığı belirtti.

Daha sonra KHW 893 plakalı aracın Rum sahibine ulaşıldığı ve adli şubeye celp edildiğine değinen tanık polis, araç sahibinden yapılan soruşturmada aracının 23.11.20 tarihinde Avgoru köyünden çalındığının öğrenildiğini, aynı mahalledeki oğlunun da bir gün sonra KRH 830 aracının 2 kişi tarafından çalınmaya çalışılırken bir tanesinin telefonunu düşürdüğünü ve bu telefonu da Rum polis karakoluna teslim edildiğinin tespit edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

7.12.20 tarihinde bilgi iletişim ofisi kanalıyla Rum polisinin elinde bulunan telefonun zanlı 2’ ye ait olduğunun saptandığına dikkat çeken PM Özbilen, GSM operatörlerinden yapılan soruşturmada zanlı 1 ve zanlı 2’nin 23.11.20 tarihinde Güvercinlik bölgelerinde birbirleriyle görüşme yapıldıklarının belirlendiğini söyledi.

8.12.20 tarihinde zanlı 2 aleyhine derdest emri temin edildiğini ancak 9.12 20 tarihinde zanlı 2’nin de polise gelerek teslim olduğuna dikkat çeken PM Özbilen Her iki zanlının önce GKK askeri mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandıklarını belirten PM Özbilen, bugün itibarıyla zanlılara işlemiş oldukları suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi. Zanlı 1 kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçunu kabul ederken aleyhindeki diğer suçlamaları kabul etmediği yönünde beyanı olduğunu belirten PM Özbilen, zanlı 2’nin ise aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini söyledikten sonra davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların davaları görüşülünceye değin KKTC haricine çıkışlarını men ederken zanlı 1’in 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2’nin ise KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 bin er TL karşılığı şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)