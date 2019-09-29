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Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar

Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar

29 Eylül 2019 Pazar 12:46
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da askeri yasak bölge olan Lokmacı sınır kapısı bölgesinden gizlice Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmaya çalışan zanlılar Shah Dipendra ve Ashwin Upreti tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlılar Shah Dipendra ve Ashwin Upreti’nin 28 Eylül tarihinde saat 19.00 raddelerinde Güney Kıbrıs’tan gelerek gizlice Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmak için Lokmacı Sınır kapısı bölgesinden askeri yasak bölgeye girmeleri üzerine görevli askerler tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını ve polis teslim edildiklerini söyledi. Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verdiklerini, ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakAskeriBölge
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