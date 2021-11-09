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Goodluck Osakpolor Ogbebor 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Kasım 2021 Salı 11:01
Goodluck Osakpolor Ogbebor 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Yusuf Türkkal olayla ilgili bulguları aktardı.

Türkkal 7 Kasım 2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde,  PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklendiğini söyledi.

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Polis kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Servis ettiğimiz ölümlü kaza haberinde ismi henüz tespit edilmeyen müteveffanın ismi Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde bu sabah meydana gelen kazada ölen kadın şahsın,  Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulınus’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ayrıca kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mıcheel Uyıose ve Toyın Ogunfeyimi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını söyledi.

Polis taburcu olan araç sürücüsünün tutuklandığını, kan sonuçlarının beklendiğini, kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Goodluck Osakpolor Ogbebor
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