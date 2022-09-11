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Gönyeli’de kavga: 1 kişi yaralandı

11 Eylül 2022 Pazar 14:55
Gönyeli’de kavga: 1 kişi yaralandı

09.09.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gönyeli’de Tezel sokak üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.G.(E-61) bir taraf, C.G.D.(E-59) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, E.G. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu kürek sapı ile C.G.D.’nin başına vurmak suretiyle, ciddi şelikde darp edip kafatasının çatlamasına sebep olmuştur. Olay sonucu yaralanan C.G.D., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. E.G. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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