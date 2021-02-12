Gönyeli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişiye 7 gün daha tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkım olayla ilgili bulguları aktardı. Özalkım, 3 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin ikametgâhının yatak odasında vefat ettiğini belirterek, maktulün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını kaydetti.

Polis, maktulün üzerinde 6 Şubat 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tip Uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından otopsi yapıldığını belirtti.

Otopside maktulün kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun, ayrıca solunum yetmezliği olduğunun anlaşıldığını dile getiren Polis çavuşu Özalkım, ancak maktulün kesin ölüm sebebinin tetkiklerin sonucunda belli olacağını ifade etti.

Özalkım, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında maktulün babası Khairt Elshaify ile Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın oldukça uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğine işaret etti.

Özsalkım, söz konusu konuşmada ikametgâhta Ahmad Mohammad Badee Hamad adlı zanlının bulunduğu ve maktule kalp masajı yaptığı yönünde bir diyalog geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Özsalkım, Amro Yehya Kamaledi Hassan’a ait olan Arapça ses kaydının bir kısmının çözüldüğünü ancak tüm konuşmanın incelenebilmesi için DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı.

Mahkemeden temin edilen derdest emri gereği söz konusu zanlıların Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığına dikkat çeken Özalkım, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın 9 Şubat’ta gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın maktule kalp masajı yaptığını söylediğini, ancak zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin sürdüğünü söyledi.

Özsalkım, maktul ve zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye alındığını açıkladı. Meselenin adam öldürme soruşturması olduğunu kaydeden Özsalkım, maktulün evinde olduğu tespit edilen Salim isimli şahsın ise yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Özalkım, soruşturmanın devam ettiğini, maktulün ölüm nedeniyle ilgili ek otopsi raporu beklendiğini, birçok kişinin sorgulanacağını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.