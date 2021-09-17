banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne'de sahte para
Girne'de sahte para
Başbakan Saner kirli akaryakıt iddiaları hakkında konuştu
Saner'den açıklama
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli atıldı
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli...
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Yerel seçimlere de müdahale olur...
banner376
Flaş Haber
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kapat

Gönyeli'de soygun

Gönyeli’de meydana gelen “Soygun, Soygunculuğa Teşebbüs, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Uçar tutuklanarak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 19:08
Gönyeli'de soygun

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Gönyeli’de meydana gelen “Soygun, Soygunculuğa Teşebbüs, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Uçar tutuklanarak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı İbrahim Uçar’ın arana iki zanlı ile birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gönyeli' de bulunan M.D’ye ait ikametgâhın oturma odası içerisine izinsiz girip mülküne tecavüz ettikten sonra adı edileni elleri ile ittirip orada bulunan yatağa düşmesine sebep olup darp edip, adı edilenin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalışıp soygunculuğa teşebbüs ettiklerini söyledi. Polis olayın akabinde yere düşen telefonun ekranının kasten ve kanunsuz olarak kırılmasına sebep olup hasara uğrattıktan sonra, giymiş olduğu pantolonunun sol cebinde tasarruf ettiği 2100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının Lefkoşa bölgesinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru Süleyman Açıkada tahkikatın devam ettiğini aranan şahıslar bulunmakta olup alınacak olan ifadeler olduğu bu bağlamda zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Uçar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte para zanlılarına 6 gün daha tutukluluk
Sahte para zanlılarına 6 gün daha tutukluluk
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
40 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
40 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Bir bu eksikti
Bir bu eksikti
Sahte para davası devam ediyor
Sahte para davası devam ediyor
Uyuşturucu zanlılarından baba serbest kaldı oğluna 4 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarından baba serbest kaldı oğluna 4 gün ek tutukluluk
Lefkoşa’da araçtan hırsızlık
Lefkoşa’da araçtan hırsızlık
Girne'de sahte para
Girne'de sahte para

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim