Göksu tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de boşanma aşamasında olduğu eşine tehdit mesajları atan Ahmet Göksu teminat maksatları bakımından Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Fezile Kesat, zanlının 1 Ağustos 2019 tarihinde whatsapp aracılığı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.G.’ye “Sen kızımızı yarın da annemin yanına gönderme gelir senin azrailin olurum” diyerek tehdit mesajı attığını söyledi. Polis, zanlının mesajlarda cinsel taciz içerikli mesajlar attığını da belirtti. Şikâyetin aynı gün yapıldığını, zanlı hakkında tutuklama emri alındığını kaydeden Kesat, zanlının 29 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaparken, Ercan Havaalanı’nda yakalandığını ifade etti. Kesat, soruşturma amaçlı tutuklu bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Kesat, ayrıca zanlı hakkındaki şikâyetin de geri çekildiğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 40 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, 15 günde bir ispatı vücut da bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.