banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Döviz yükselişini sürdürüyor
Döviz yükselişini sürdürüyor
13. Maaşlar hayal oldu!
13. Maaşlar hayal oldu!
Hükümet kurma çalışmaları sürüyor
Hükümet kurma çalışmaları sürüyor
Genel Kurul toplanmayı deneyecek
Nisap sorunu bugün aşılacak mı?
banner376

Gökhan Binici tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen "Ciddi darp”, “İtale-i lisan”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gökhan Binici mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:28
Gökhan Binici tutuklu yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç olayla ilgili bulguları aktardı.

Kırgeç,  huzurda bulunan zanlı Gökhan Binici’nin "Ciddi darp”, “İtale-i lisan”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

banner341
Polis, 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.45 raddelerinde Lefkoşa’daki ikametgâhın salon kısmında, başka ev kiralayıp kalmak istediği gerekçesiyle eski eşi ile zanlı arasında yüzde 350 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada tartışma yaşandığını belirterek, zanlının daha sonra eski eşini sağ elini cırmalayarak ve her iki eliyle sağ elinden geriye doğru ittirerek ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Zanlının daha sonra ikametgâhın dışına çıkarak umumi bir yer olan sokak içerisinde her iki kolunu sağa sola uygunsuz bir şekilde salladığını ve elleriyle söz konusu ikametgâhı gösterip uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu dile getiren Kırgeç, yüksek sesle müştekiye küfür ettiğini ifade etti.

Polis memuru Kırgeç, zanlının rahatsızlık çıkarmasının ardından olay yerine gelen polis ekibine de küfürler savurup “İtale-i lisan” suçunu işlediğine işaret ederek, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığına dikkat çekti. Müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Kırgeç, vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını anlattı.

Kırgeç, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye dek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gökhan BiniciDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekir Fakı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Bekir Fakı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Girne'deki uyuşturucu olayında gelişme
Girne'deki uyuşturucu olayında gelişme
Haspolat'ta olaylı gece!
Haspolat'ta olaylı gece!
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Polisten sıkı denetim!
Polisten sıkı denetim!
Sabah sabah acı haber!
Sabah sabah acı haber!
Cinsel taciz zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Cinsel taciz zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Ülkede kaçak kaldığı da ortaya çıkan Stephen OJO 3 gün poliste tutuklu kalacak
Ülkede kaçak kaldığı da ortaya çıkan Stephen OJO 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim