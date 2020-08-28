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Gizli ittifak zanlıları tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:41
Gizli ittifak zanlıları tutuklu yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

MAHKEME 6 SAAT SÜRDÜ

Polis, Durmuş Kaya ve Murat Gören’in TC-KKTC, Sevil İleri’nin KKTC vatandaşı olduğunu ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı avukatları tutuklu yargılanma talebine itiraz etti. Yaklaşık 6 saat süren davada kefil adayları dinlendi.

Huzurunda verilen şahadetlerin ardından kararını veren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerinin daha uygun olacağına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Durmuş Kaya’nın polise giderek itiraf içerikli bir ifade vermesi ile açığa çıktı. 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Sevil İleri ve Durmuş Kaya aralarında Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesi ile S.A’yı öldürme planı kurarak Murat Gören ile anlaştı. Zanlıların suçu işlemesi için Gören’e 2 bin 500 TL verdikleri belirtildi, ancak parayı alan Gören iddialara göre S.A’nın arkadaşı olduğunu öğrenince eylemi gerçekleştirmekten vazgeçti.

“HATALIYIM. ÖZÜR DİLERİM.”

S.A’yı Sevil İleri’den ayrılmadığı için öldürme planı zanlı Kaya’nın polise başvurması ile bozulmuş ve zanlı Durmuş Kaya, “Kendi rızamla polise gittim. S.A ve Ahmet beni sürekli arayıp rahatsız ediyorlar ve para istiyorlardı. Hatalıyım. Özür dilerim” şeklinde bir ifade vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sevil İleriDurmuş KayaMurat Gören
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