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Gizli ittifak meselesinin soruşturması kısmen tamamlandı

Akıncılar’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chukwa Joseph Okaforeai, Chinonso Samuel Obiora, Progress Oghenere Itadjerhee ve Godsme Üchenna yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:55
Gizli ittifak meselesinin soruşturması kısmen tamamlandı
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Kamalı Haber

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PCR testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan zanlı Ahmed Badshah, ise halen yakalanamadı. Yargıç Temay Sağer, zanlı Ahmed Badshah’ın firarı ve toplum sağlığını tehdit etmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasına ve soruşturma neticesinin 30 gün içinde mahkemeye bildirilmesine direktif verdi.

Mahkemede yemini şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Ahmed Badshah, Zanlı 2 Chukwa Joseph Okaforeai, Zanlı 3 Chinonso Samuel Obıora, zanlı 4 Progress Oghenere Itadjerhee ve Zanlı 5 Godsme Üchenna Etiti’nin Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak Kurmak suçuna methaldar olduklarını belirtti. Polis, tutuklanan zanlılardan Ahmed Badshah’ın PCR testinin pozitif çıktığını ve diğer 4 zanlının da temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alındıklarını anlattı. Polis, zanlı Ahmed Badshah’ın 13.05.2021 tarihinde karantinada bulunduğu yurttan firar ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, 19 Mayıs 2021 tarihinde, saat 20.30'da, Demirhan Polis Karakolu tarafından alınan bir bilgi, üzerine, Akıncılar’da köy girişinde Akıncılar köyüne doğru seyir halinde olan zanlı 1 Ahmed Badshah’ın yönetimindeki DN 611 plakalı Nıssan Sunny marka salon aracın durdurularak yapılan kontrolde, araç içerisinde valizleri ile birlikte bulunan Zanlı 2 Chukwa Joseph Okaforeai, Zanlı 3 Chinonso Samuel Obıora, zanlı 4 Progress Oghenere Itadjerhee ve Zanlı 5 Godsme Üchenna Etiti’nin gayrı yasal yollardan geçmek üzere toplanarak Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak Kurmak suçundan suçüstü tespit edildiklerini belirtti. Polis, zanlı 1’in aramalarının sürdüğünü ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, 4 zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, 4 zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akıncılar Gizli Ittifak
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