Girne’de uyuşturucu

06.02.2019 tarihinde, 16.30 -17.30 saatleri arasında, Girne’de M.H. (E-22) ve M.S. (E-30)’nin ikametgahında yapılan aramada, 105 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet tabak ve tabak içerisinde yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 50 ABD Doları ve 4995 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmış olup, bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.