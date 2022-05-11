Girne’de Gökkuşağı Operasyonu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Gökkuşağı Operasyonu’nda 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, 137 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, Nijerya uyruklu Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie isimli şahıslar tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada 3 evde ele geçirilen maddelerin yanı sıra uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24 bin 765 TL, 130 sterlin ve 100 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, aldıkları ihbar üzerine önceki gün saat 17.30 sıralarında Girne’de Gökkuşağı Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Polis, operasyon kapsamında Girne’de ikamet eden Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie’nin evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramada satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, toplam 137 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet hassas terazi ele geçirildiğini belirtti. Polis memuru, evlerde yapılan aramada ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24,765 TL, 130 sterlin ve 100 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını, soruşturma başlattıklarını ifade eden polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini, DATA Şubesi’ne yazı yazılacağı belirtti. Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu, ele geçirilen maddelerin kaynağının araştırılacağını ifade ederek, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.