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Girnede darp ve gasp iddiası

Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklanan S.A bugün mahkemeye çıkarıldı.

08 Ekim 2021 Cuma 21:56
Girnede darp ve gasp iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklanan S.A bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgilişahadet veren Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Umut Demir, olayla ilgili olguları aktardı. Demir, Girne’de faaliyet gösteren bir casinonun güvenlik şefi olan zanlının 7 Ekim 2021 tarihinde casinodaki ofisin içerisinde Turgut Katırcı’nın karnına yumruk vurup, “keserim seni benim paramı vereceksin”diyerek, tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra iki kişiyle birlikte Turgut Katırcı’yı yanına alıp kendisine ait araçla, Katırcı’nın aracının park edildiği yere gittiğini söyledi. Demir, zanlının ve yanındaki iki aranan şahsın Katırcı’ya ait BMW marka aracı aldıklarını, daha sonra bir tasdik memuruna gittiklerini ifade etti. Polis çavuşu Umut Demir, zanlının T.G. isimli şahıs vekil olacak şekilde, Katırcı’ya vekaletname imzalattığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra Katırcı’yı otele geri götürdüğünü, cep telefonunu alıp, bankacılık işlemiyle onun hesabından 16 bin 400 lirayı casinonun hesabına aktardığını belirtti. Polis, zanlının ayrıca Katırcı’ya her biri 10 bin dolar tutarında 14 senet imzalattığını da açıkladı. Demir, zanlının yanındaki iki kişiyle birlikte Katırcı’yı yanına alarak, onun eşinin aracını almaya gittiklerini, mazda marka aracı aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların son olarak, Katırcı’nın evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin TL nakit parayı aldıklarını açıkladı. Polis çavuşu Umut Demir, soygun, darp suçlarıyla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu da belirterek, tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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