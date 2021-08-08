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Girne Yaprak Tantuni otoparkında bıçakla yaralama!

Girne’de arkasında konuştuğu gerekçesi ile Y.D isimli şahsı yaralayan zanlı Murat Narin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ağustos 2021 Pazar 13:26
Girne Yaprak Tantuni otoparkında bıçakla yaralama!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne’de Bedreddin Demiral Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yaprak Tantuni isimli restoranın oto park alanı içerisinde Girne’de sakin zanlı Murat Narin arkasından konuştuğu gerekçesi ile, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Girne’de sakin müşteki Yalçın Dal’ın sol yanak kısmına sürterek 4 cm kesmek suretiyle adı edileni yaraladığını söyledi.

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Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığın, mesele ile ilgili olarak olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
BıçaklamaYaprak TantuniMurat Narin
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