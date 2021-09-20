Girne'deki şebekenin elebaşısı kim?

Girne Kaşgar Bölgesindeki "Little Pub" isimli barın yöneticileri ve sahipleri de olduğu iddia edilen ülkemizin tanınmış gazetecisinin kızının evinde yakalanan kiloyla uyuşturucu ve 5 tane 9 mm tabancayla 1 adet 9 mm kurusıkı tabanca ve şarjörlerle mermilerle ilgili tutuklanan ünlü gazeteci ve eski Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün damadıyla iş ortağına 8 gün daha hapislik.

Damatla birlikte yaklaşık bir kilo uyuşturucu ile silahlar bulunan cephanelik gibi evde ikamet eden kızın neden tutuklanmadığı merak konusu olurken Kaşgar Bölgesindeki Pub'ın halen faaliyetlerine devam ettiği iddiası özellikle Girne bölgesi başta olmak üzere tüm yurtta ve üniversite ülkesi KKTC'de evlatları eğitim gören aileler arasında derin infial yarattı.

Dün Girne Kaza Mahkemesinde davaları görülen zanlılar Little Pub yöneticisi Arda Barış Alan ve Serhat Şah'a 8 gün daha tutukluluk verilirken bugün olayla ilgili olarak başta uyuşturucuların üzerinde ve evinde bulunduğu zanlı Arda Barış Alan'ın eşi olmak üzere yeni tutuklamaların yapılması bekleniyor.

Olay nasıl olmuştu;

Girne’de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen ‘Girdap’ operasyonunda tutuklanan Arda Barış Alan ve Serhat Şah bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 16.09.2021 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen Arda Barış Alan’ın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis çavuşu Bayram, yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlının ikametgâhında yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 720 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, 5 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Bayram, Arda Barış Alan ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Serhat Şah (E-29) isimli şahsın tutuklandığını ifade etti. Bayram, Gönyeli’de tespit edilen Şah’ın polisi görünce kaçmaya çalıştığını, bu esnada başka bir şahsın aracına çarptığını, ayrıca telefonunu yere atıp kırdığını ve makul kuvvet kullanarak tutuklandığını söyledi. Bayram, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin, silahların ve mermilerin inceleneceğini, ayrıca zanlıların telefon kayıtlarının da inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.