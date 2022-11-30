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Girne'deki maçta yaşanan olaya karışanlara ceza yağdı

Girne’de 11 Mart 2020 tarihinde oynanan Göçmenköy- Doğan Türk Birliği Futbol karşılaşmasında, çıkan olayların ardından “vahim zarar, kasti hasar, polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık ithal-i lisan ve uygunsuz davranış suçlarından tutuklanan Göçmenköy Spor Kulübü futbolcuları Kemal Yıldırım, Kemal Uçaner, Mehmet emin Yıldırım, Muhammet Ali Yeşilyayla, Mehmet Ali Avunç, Mahsun Yıldırım aleyhindeki karar Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 20:36
Girne'deki maçta yaşanan olaya karışanlara ceza yağdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 11 Mart 2020 tarihinde  oynanan Göçmenköy- Doğan Türk Birliği Futbol karşılaşmasında, çıkan olayların ardından “vahim zarar, kasti hasar, polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık ithal-i lisan ve uygunsuz davranış suçlarından tutuklanan   Göçmenköy Spor Kulübü futbolcuları Kemal Yıldırım, Kemal Uçaner, Mehmet emin Yıldırım, Muhammet Ali Yeşilyayla, Mehmet Ali Avunç, Mahsun Yıldırım aleyhindeki karar Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Sağer açıkladı.   dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Temay Sağer kararda sanıklar aleyhinde getirilen davaların ciddi suç olduğunu toplumun eylencesi için yürütülen bir spor faaliyetinde şiddete başvurmalarının kabul edilemeyeceğinin altını cizdi.

Sağer ayrıca sporun özellikle çocuk ve gençlerin takip ettiği faaliyet olduğunu ve sporcuların onlara örnek olması gerektiğini böyle bir ortamda şiddete başvurmalarının kötü örnek teşkil ettiğini belirterek sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Temay Sağer kararda ayrıca sanıkların suçun işleniş şekli ve suça katkılarına göre aralarında ayrım yaptıktan sonra sanıklar Muhammet Ali Yeşilyayla, Kemal Yıldırım, Mehmet Ali Avunç’un mahkum oldukları davalardan 6 ay hapis cezası, sanık Kemal Uçaner’in ise 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. Yargıç Sağer  sanıklar  Mehmet Emin Yıldırım ve Mahsum Yıldırım’ın ise derhal 7500 TL para cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

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