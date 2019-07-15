Girne'de yasa dışı kumar ve bahis operasyonu: 1 tutuklu!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de, yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı tespit edilerek tutuklanan Bedir Özçörekçi bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis, zanlının 11 Temmuz 2019 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendiğini ifade etti. Operasyon kapsamında, 3 bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 call center sabit telefonu, 1 hard disk ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındığını kaydeden polis, meseleyle ilgili zanlının gözaltına alındığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, operasyonda ele geçirilen emarelerle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.