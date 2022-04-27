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Girne'de 2 bin 250 Dolar ve 50 Euro sahte para ele geçirildi

Girne’de 2 bin 250 dolar ve 50 euro sahte para ele geçirildi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 22:25
Girne'de 2 bin 250 Dolar ve 50 Euro sahte para ele geçirildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2 bin 250 dolar ve 50 euro sahte para ele geçirildi. Aldığı ihbarı değerlendiren polis, sahte paraları tasarruf eden Halil Görçen ile Bülent Şahut isimli şahısları gözaltına aldı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cennet Okur,  26 Nisan 2022 tarihinde aldıkları bilgide Bülent Şahut isimli zanlının tasarrufunda sahte para olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis,  gece saat 23.00 sıralarında zanlının Girne’de tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada bir adet sahte 50 dolar ile bir adet sahte 50 euroluk banknot bulunduğunu ifade etti. Polis memuru, MB26725871A seri numaralı bir adet 50’lik dolar ile ZD1449408208 seri numaralı bir adet 50 Euro’luk banknotun emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, zanlından yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Halil Görçen’in de Girne’de tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti. Polis, Halil Görçen’in ikametgahında arama yapıldığını, LG04727792 seri numaralı 22 adet 100'lük dolar bulunarak emare alındığını söyledi. Her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, sahte paraların piyasaya sürülüp sürülmediğine dair araştırma yapacaklarını belirten polis, ilk etapta zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi değerlendirerek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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