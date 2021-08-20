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Girne Belediyesi’nden bir kitap daha “Meslekler ve Yüzler-1”

Girne Belediyesi yayın dünyasına bir eser daha kazandırdı. "Meslekler ve Yüzler-1" adlı kitapta eski ve günümüze kadar gelen mesleklerle özdeşleşmiş kişiler bir araya toplandı.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:20
Girne Belediyesi’nden bir kitap daha “Meslekler ve Yüzler-1”

23 kişinin fotoğraf ve kısa yaşam öykülerinin yer aldığı kitapla, bir anı albümü yaratmak yanı sıra, geçmişten günümüze, ürettikleri, kişilik ve düşünceleriyle örnek teşkil eden kişilerin ölümsüzleştirilmesi hedeflendi. Kitap, Nazım Hikmet Ran, Orhan Veli Kanık, Ara Güler, Tevfik Fikret, Perihan Pehlivan, Can Yücel, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şiir ve sözleriyle desteklendi.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü, hayata kattıkları, zanaatları, bilgi birikim ve deneyimlerini gelecek nesillere aktarmakta bir misyon üstlenen kişileri bir albümde buluşturmayı görev bildiklerini ifade ederek, üretimleri ve insanlığa kattıklarıyla örnek olan bu kişilere teşekkür edip, hayatta olmayanlara da Allahtan rahmet diledi.

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Güngördü, ileriki zamanlarda da albümün devamının yayınlanacağına işaret ederek, kitabın yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Meslekler ve Yüzler-1” kitabında; Hatice Bittacı, Salih Yıldızdoğan , Mustafa Şadi Efendi, Fahriye Behçet, Bayram Bayramoğlu, Şakir Hıdırer, Cevat Hüseyin, Niyazi Aydeniz, Sıdıka Birsen Ruso, Mustafa Salih Arslanel, Yücel Onurlu, Fecriye Özderya, Mustafa Reisoğlu, Eray Ezilmez, Talat Beyislam, Raif Rüstem Paşa, Salise Talaş, Şükrü Kanbur,

Arif Akbalıkçı, Kemal Boral, Havva Akahmet, Kemal Güzay, Turan Obalı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meslekler Ve Yüzler1
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