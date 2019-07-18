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Gençlerin uyuşturucu karışımı sigara içme bağımlılığı devam ediyor

Gençlerin uyuşturucu karışımı sigara içme bağımlılığı devam ediyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:06
Gençlerin uyuşturucu karışımı sigara içme bağımlılığı devam ediyor

Gençlerin uyuşturucu karışımı sigara içme bağımlılığı devam ediyor

Gazimağusa narkotik polisleri almış oldukları bir ihbar doğrultusunda 17.7.19 tarihinde bir petrol istasyonuna gelen araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde yapılan aramada, uyuşturucu madde türü olan Sentetik Cannabinoid ihtiva ettiğine inanılan üçü içilmiş 5 adet sarma sigara tespit ederek emare olarak zapt etti.

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Konu araç içerisinde bulunan Yusuf Tezer ve Uğur Ersan Topçu polis tarafından tutuklanırken araçta bulunan üçüncü şahıs A.Y ise araçtan inip koşarak kaçması üzerine yakalanamadı.

Tutuklanan 2 zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat Memuru Hasan Derman verdiği yeminli şahadette zanlıların uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Zanlı 1 Uğur Ersan Topçu yönetimindeki KC 679 plakalı araç içerisinde bulunan 2 şahsın bir benzin istasyonunda bulundukları esnada polisi görmeleri üzerine ellerinde bulundurdukları sigaraları attıklarını A.Y isimli şahsın ise koşarak kayıplara karıştığını aktardı. Derman şahadetine devamla araç içerisinde yaptıkları aramada içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan üçü içilmiş 5 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Araç sürücüsü zanlı 1 Uğur Ersan Topçu ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı 2 Yusuf Tezer’nin tutuklandığını belirten Derman satıcı olduğu belirlenen ve koşarak kayıplara karışan A.Y isimli şahsın ise aranmakta olduğuna dair vurgu yaptı.

Meselenin yeni olması ve bir şahsın da aranmakta olduğunu aktaran tahkikat memuru Derman tahkikatın selameti bakımından zanlılar aleyhine 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç zanlıların 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusa
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