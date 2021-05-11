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Geceleyin ev açma ve sirkat sanıklarına 5’er yıl hapis

11 Mayıs 2021 Salı 18:13
Geceleyin ev açma ve sirkat sanıklarına 5’er yıl hapis
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Ekim 2019 ve Şubat 2021 tarihleri arasında geceleyin ev açıp 17 bin liraya yakın ziynet eşyası sirkat eden sanık 1 Ümit Horç ve sanık 2 Halil Dağlı ağır ceza mahkemesi tarafından beşer yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesinin sanıklar aleyhindeki kararını üye yargıç Hazan Aksun okudu.

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Ağır bir suç işlemek maksadıyla mala girme, geceleyin ev açma, sirkat, kasti hasar, suç işlemek maksadıyla mülke girme olmak üzere sanıklar aleyhine 5 dava getirildiğini belirten Aksun ceza takdirinde sanıklar aleyhinde tanzim edilen ve askıda bulunan 6 dosyanın da dikkate alındığını söyledi.

Sanıkların suçlarını kabul ettiklerini, adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduklarını, mahkemeden özür dilediklerini hafifletici neden olarak dikkate aldıklarını belirten Aksun, işlenen suçların 10.5.5.3.ve 2 yıl süreli hapislik cezası gerektiren ağır suçlardan olduğuna dikkat çekti ve her şahsın konut bütünlüğü hakkına sahip olup bu gibi suçlarda mahkemelerin olayı ciddi şekilde ele alması gerekmektedir dedi.

Ev açma suçları sosyal hayatı etkileyen ve toplumu gerek olaylar olup geceleyin ev açma, sirkat ve ev açma olayların KKTC’de yaygınlık göstermekte olduğuna vurgu yapılan kararda, kamu düzenini bozan bu suçları işleyenlerin caydırıcı hapislik cezası alması kaçınılmazdır dendi.

Ceza takdirinde Sanıkların aleyhine askıda bulunan benzeri 6 dosya, ailevi durumları, mal sahiplerine  toplam 28,225 T.L zararın ödenmesi yanında eşyalarının da bir tamam iadesi ceza takdirinde dikkate alındıktan sonra sanıklara hapislik cezası dışında bir cezanın verilemeyeceğine vurgu yapan Aksun sanıklara aleyhlerinde getirilen birinci davadan 5 yıl, ikinci davadan 4 yıl, üçüncü davadan 3 yıl, dördüncü davadan 2 yıl ve 5.ci davadan 1 yıl hapis cezası verildiğini, cezaların da birlikte çekileceğini söyledi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümit HorçHalil Dağlı
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