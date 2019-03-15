Gazimağusa’da uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU MADDE ZANLILARI TEMİNATA BAĞLANDI

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı narkotik Şube tarafından 12.3.19 tarihinde Sentetik Cannabinoid uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçundan tutuklanan A. D ve Ş.A teminat maksatları bakımından 15.3.2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Tahkikat memuru yeminli şahadetinde meselenin tamamlandığını, KKTC vatandaşı olan zanlı A.D ye uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme davası getirildiğini, suçunu kabul ettiğini, yine KKTC vatandaşı olan Zanlı Ş.A ya uyuşturucu madde verme ve tasarruf etme davası getirildiğini, zanlının davasına cevaben kabul etmiyorum ve imzalamıyorum dediğini belirterek her iki zanlının davaları görüşülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan her iki zanlının KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını Polise teslim etmeleri, 2000’er TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 30000’er TL şahsi kefalet imzalamaları ve haftada bir gün Polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmalarını, şartları yerine getirmemeleri halinde 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmalarını emretti. (MHA)